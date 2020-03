Nasceu primeiro bebé de mãe infetada no Hospital de São João

O primeiro bebé filho de uma mulher infetada com o novo coronavírus nasceu hoje de madrugada no Hospital de São João, no Porto, estando "os dois bem", disse à Lusa fonte oficial daquela unidade hospitalar.

