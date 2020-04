Museu do Aljube pede ao público "memórias de Abril" para partilhar no dia 25 O Museu do Aljube Resistência e Liberdade, em Lisboa, lançou hoje um apelo ao público para que registasse vídeos ou textos com memórias do 25 de Abril, a partilhar com a instituição, por e-mail ou mensagem de Facebook. nacional Lusa nacional/museu-do-aljube-pede-ao-publico-memorias-de_5e8c7570b06c74195b2b1ec8





O apelo surge por o museu estar fisicamente encerrado, devido à pandemia da covid-19, e pretender, ainda assim, abrir "as portas através do Facebook" para assinalar o 25 de Abril.

"Memórias, histórias que nos queiram contar, momentos que queiram partilhar" sobre Abril podem ser partilhados com o museu, através de vídeos com um máximo de dois minutos ou em texto.

As histórias têm de chegar ao museu até dia 15 para que a 25 de Abril algumas sejam partilhadas na conta do museu na rede social Facebook, juntamente com as histórias existentes em arquivo.

