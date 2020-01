Morreu o ator e encenador Terry Jones, um dos Monty Python O ator, encenador e realizador britânico Terry Jones, que cofundou o coletivo de humor Monty Python, morreu na terça-feira em Londres aos 77 anos, revelou a família. nacional Lusa nacional/morreu-o-ator-e-encenador-terry-jones-um-dos-_5e284d9d40d8a912bc583272





Terry Jones sofria de demência desde 2015, uma doença com a qual lidou "de forma extremamente corajosa e sempre com sentido de humor", refere a família num comunicado citado pela BBC.

"O trabalho dele com os Monty Python, os livros, filmes, programas de televisão, poemas e outros trabalhos viverão para sempre", lê-se no mesmo comunicado.

Com uma carreira de 60 anos, Terry Jones cofundou em 1969 os Monty Python, um dos mais bem-sucedidos coletivos de comédia do mundo, do qual faziam parte também Eric Idle, Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin e Terry Gilliam.

Terry Jones esteve em Portugal em 2011, a convite do Festival Internacional de Cinema do Funchal, e em 2008 apresentou em Lisboa o musical "Evil Machines", no qual assinou o libreto e a encenação, com música original do compositor português Luís Tinoco.

SS/JRS // TDI

Lusa/fim