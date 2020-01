Moção para retirada de confiança a Joacine já não vai a votos

A moção que propõe a retirada de confiança do Livre à deputada Joacine Katar Moreira já não será votada no domingo, no segundo dia do IX congresso do partido, disse hoje um dos subscritores do texto.

