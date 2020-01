Moçambique é o melhor destino de investimento em 2020 na África subsaariana - EXX Africa A consultora EXX Africa considerou hoje que Moçambique é o melhor destino de investimento na África subsaariana, numa lista de cinco escolhas que exclui Angola e inclui ainda África do Sul, Tunísia, Egito e Etiópia. nacional Lusa nacional/mocambique-e-o-melhor-destino-de-investimento_5e21b01790778c1bfa246550





"Antes, um símbolo da dívida problemática, colapso da moeda e fraca governação, Moçambique vai virar a página dos antigos problemas este ano e começar a receber investimento estrangeiro massivo na indústria do gás natural", lê-se num relatório enviado hoje aos clientes da consultora EXX Africa.

No relatório, a que a Lusa teve acesso, com o título 'Vencedores e Perdedores Africanos em 2020', esta consultora argumenta que "um potencial apoio do Fundo Monetário Internacional, melhorias no desempenho do setor bancário e o resultado dos processos legais internacionais sobre o escândalo das dívidas ocultas vão ser indicadores fundamentais para esta projeção otimista".