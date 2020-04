Ministra da agricultura ouvida no parlamento no dia 16 A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, vai ser ouvida no parlamento no próximo dia 16, "com caráter de urgência", para fazer um ponto de situação das medidas avançadas para travar o impacto da covid-19 no setor. nacional Lusa nacional/ministra-da-agricultura-ouvida-no-parlamento-_5e8cd30cdcab6f199a39d9e4





Em declarações à Lusa, o presidente da comissão parlamentar de Agricultura e Mar, que esteve hoje reunida, por videoconferência, disse que todos os coordenadores decidiram chamar a governante para "fazer um ponto de situação do que foi feito e para indicar o que ainda se vai fazer" para travar o impacto do novo coronavírus na agricultura.

Conforme explicou Pedro do Carmo, a ministra da Agricultura deverá apresentar, entre outros pontos, as medidas de apoio aos agricultores e à cadeia alimentar.

O também deputado do PS indicou ainda que a audição será realizada presencialmente, embora apenas seja permitida a presença de um deputado de cada grupo parlamentar na sala.

"Consoante o número de rondas, se for outro deputado a intervir, este só poderá estar na sala quando o outro deputado do mesmo grupo parlamentar sair", ressalvou o presidente da Comissão de Agricultura.

Por outro lado, será também possível a participação dos deputados via 'skype'.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 75 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 290 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 345 mortes, mais 34 do que na véspera (+10,9%), e 12.442 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 712 em relação a segunda-feira (+6%).

Dos infetados, 1.180 estão internados, 271 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 184 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado na quinta-feira na Assembleia da República.

PE // JNM

Lusa/Fim