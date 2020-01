Matos Santos quer partido a assumir-se de "direita" e vê Chega como "aliado" O candidato à liderança do CDS-PP Abel Matos Santos defende que o partido deve assumir "sem vergonha" e "sem complexos" que é de direita e vê o Chega como um aliado e não como um adversário. nacional Lusa nacional/matos-santos-quer-partido-a-assumir-se-de_5e2687c4a9699e1bdffd8569





"Acho que é claramente afirmar o CDS como um partido de direita, sem vergonha de dizer que é de direita, sem complexos, porque a direita não é nada que nos envergonhe", disse o candidato em entrevista à agência Lusa.

Abel Matos Santos é um dos cinco candidatos anunciados à sucessão de Assunção Cristas.

Na ótica do porta-voz da Tendência Esperança em Movimento (TEM), nos últimos anos a "direita encolheu-se, passou a ter vergonha, foi-se calando", e portanto "perdeu espaço e deixou de ter voz, deixou de ter representatividade".

"E isso é a pior coisa que se pode fazer para quem está na vida política e para um partido que se quer afirmar de governo, e que quer ter importância na sociedade", apontou Abel Matos Santos.

Para poder crescer, o CDS tem então de "recuperar esse espaço que deixou vazio, que deixou vago para outras forças políticas que entretanto surgiram, tem que recuperar o espaço da direita e a partir da direita tem de conquistar o centro", advogou.

"E, acima de tudo, tem que ocupar o espaço da afirmação clara das ideias, sem vergonha, sem complexos, sem tabus, afirmando aquilo que pensa, opondo-se àquilo que discorda e mostrando claramente aos portugueses quais são as ideias que tem assentes nessas ideias de direita e lutar por elas", assinalou o psicólogo clínico de profissão.

Questionado sobre uma possível aliança com o Chega, Abel Matos Santos começou por referir que identifica naquele partido eleitorado do CDS, mas também "muitos abstencionistas".

O resultado alcançado pelo partido fundado por André Ventura deve-se ao facto de apresentar "uma linguagem mais clara" e de ter "o chamado efeito da novidade", justificou o centrista.

Apontando que não teme "nada a concorrência", o candidato à liderança sublinhou que "o Chega não é um adversário do CDS, é naturalmente um aliado", e também "não é um problema".

"Mesmo que nos chamem as mesmas coisas que chamam ao Chega, eu acho que isso não nos deve incomodar nada, porque nós temos que assentar o nosso trabalho político em cima da verdade, em cima da razão", vincou, ressalvando que "o CDS tem que se preocupar consigo próprio e não com o Chega".

Apesar de considerar que a existência de mais partidos à direita representados no parlamento "tem que ser um estímulo para o CDS", o porta-voz da TEM não vê que seja possível que o CDS "possa ter pontos de contacto" com a Iniciativa Liberal, porque não considera que a força política liderada por João Cotrim Figueiredo "seja um partido de direita".

"Com o PSD, com o Chega, não vejo razão para que não possa haver no futuro uma coligação", admitiu Abel Matos Santos.

Para o candidato, "o PSD é um partido diferente, é um partido mais aberto, é um partido de centro, é um partido socialista, é um partido social-democrata e, portanto, é um partido que tem ali muitas franjas dentro do seu espaço identitário, do seu espaço político".

Ainda assim, o antigo vice-presidente da concelhia de Lisboa assinalou que "o CDS não pode continuar a ser muleta de outros partidos".

Os candidatos à liderança do CDS são Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d'Ávila, Francisco Rodrigues dos Santos e Carlos Meira.

O 28.º congresso nacional, marcado para 25 e 26 de janeiro em Aveiro, vai eleger o sucessor de Assunção Cristas na liderança dos centristas, que decidiu deixar o cargo na sequência dos maus resultados nas legislativas de outubro de 2019 -- 4,2% e cinco deputados.

