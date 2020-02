Marcelo Rebelo de Sousa condecorou Associação Caboverdeana de Lisboa com Ordem do Mérito O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou hoje a Associação Caboverdeana de Lisboa com o título de membro honorário da Ordem do Mérito por "serviços únicos" prestados a Portugal e aos portugueses. nacional Lusa nacional/marcelo-rebelo-de-sousa-condecorou-associacao_5e526a5b9183311287a2d067





O anúncio da distinção foi feito pelo próprio chefe de Estado português, de surpresa, durante um jantar de gala para assinalar os 50 anos da associação, que decorreu na Casa do Alentejo em Lisboa.

"Atendendo aos serviços únicos prestados por esta associação, não apenas a Cabo Verde e aos cabo-verdianos, mas a Portugal e aos portugueses, o Presidente da República, no exercício dos seus poderes constitucionais e legais decidiu agraciá-la com o título de membro honorário da Ordem do Mérito", disse Marcelo Rebelo de Sousa.