Mais de 17 mil ligadas em sessão 'online" dos anos 80 em Viana do Castelo Mais de 17 mil pessoas de pelo menos oito países estiveram ligadas, no domingo à tarde, durante três horas e meia, a uma sessão 'online' que recriou as tardes dos anos 1980 numa antiga discoteca de Viana do Castelo.





"Só na primeira parte da transmissão que fiz a partir da minha página pessoal no Facebook o registo é de 17. 392 pessoas de países como a Suíça, Angola, Moçambique, Maláui, Espanha, França, Canadá, Andorra e claro muitos amigos e familiares em Viana do Castelo e no país", afirmou à Lusa José Gonçalves.

Zezé Gonçalves, nome pelo qual é conhecido, foi DJ entre 1989 e 1996, da discoteca Viana Sol, espaço de diversão noturna que que viria a fechar portas poucos anos depois.