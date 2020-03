Luís Gonçalves diz haver preocupação em Moçambique O selecionador de futebol de Moçambique, Luís Gonçalves, afirmou que a pandemia da covid-19 está a causar preocupação no país, apesar de ainda ter "pouca expressão", e disse esperar que o campeonato local seja remodelado. nacional Lusa nacional/luis-goncalves-diz-haver-preocupacao-em_5e82f9a39d64b9194ada7b82





Em entrevista à agência Lusa, o técnico contou que a situação pessoal e familiar é positiva, que está em Portugal há pouco mais de uma semana, tendo viajado no dia em que foi anunciado o primeiro caso da covid-19 em Moçambique, e que a última informação que recolheu foi a de que há poucos casos no país africano, embora haja receio quanto ao futuro próximo.

"A situação está com pouca expressão ainda, mas tenho notado que há muita gente preocupada, principalmente porque, se houver um aumento exponencial do número de casos, sabem que há muitas limitações na capacidade de resposta no sistema de saúde", notou, referindo que as autoridades estão a realizar uma "grande campanha de informação" à população.