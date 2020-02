Livro 'O Domínio de Angola' mostra um clã presidencial que controla todo o país O livro 'O Domínio de Angola, um retrato do poder de José Eduardo dos Santos', apresenta uma família que usou o poder político para garantir uma enorme riqueza pessoal e um controlo sobre toda a economia do país. nacional Lusa nacional/livro-o-dominio-de-angola-mostra-um-cla_5e414714ee210512b2cc6eb6





"Depois de ter chegado ao poder quase por acaso, o patriarca entrega o controlo dos recursos do país ao seu círculo mais próximo ao longo de 38 anos; com isto torna-se o chefe todo poderoso de um clã que em pouco tempo se tornou muito rico", lê-se na contracapa do livro escrito pela jornalista francesa Estelle Maussion, que será apresentado na terça-feira em Lisboa.

Editado pela Oficina do Livro, o texto de 144 páginas passa em revista os 38 anos da Presidência de José Eduardo dos Santos e conta como o antigo Presidente acumulou uma considerável fortuna pessoal, ofereceu contratos à sua filha, a empresária Isabel dos Santos, e colocou outro dos seus filhos, José Filomeno dos Santos, encarregue da gestão de 5 mil milhões de dólares do Fundo Soberano.