Líder do Movimento Democrático de Moçambique admite coligação com Renamo O presidente do Conselho Autárquico da Beira e ex-candidato às últimas eleições presidenciais moçambicanas pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), partido que lidera, admitiu uma coligação com a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), pré ou pós-eleitoral. nacional Lusa nacional/lider-do-movimento-democratico-de-mocambique-_5e32bc59d617441277a8795c





"Não vou voltar para a Renamo. Eu estou bem. Mas é verdade que os dois partidos têm uma ideologia de centro-direita. E se o futuro declarar que pode haver uma convergência, por destino, a convergência não se pode evitar", afirmou Daviz Simango, em declarações à Lusa, em Lisboa.

Questionado sobre até que ponto poderia ir a convergência do MDM, o terceiro maior no país, com a Renamo, o principal partido da oposição moçambicana, ao qual já pertenceu, o autarca respondeu: "A convergência significa, se os dois partidos se entenderem numa frente política, fazerem uma coligação".