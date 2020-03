Liceu Francês suspende aulas por precaução devido a caso positivo em aluno

O Liceu Francês em Lisboa vai suspender as aulas até 24 de março, depois de ter sido identificado um caso positivo de infeção de um aluno com o novo coronavírus, anunciou a diretora do estabelecimento.

