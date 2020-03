Lar de Turquel em Alcobaça com um caso positivo Uma idosa residente no Lar de Nossa Senhora da Conceição, em Turquel, em Alcobaça, no distrito de Leira, testou positivo para covid-19 e na instituição há outros utentes com sintomas, informou hoje o município. nacional Lusa nacional/lar-de-turquel-em-alcobaca-com-um-caso_5e831ed5dcab6f199a362276





A idosa, com 86 anos, está internada no Hospital de Leiria e "o resultado positivo foi confirmado ontem [segunda-feira] à noite", disso o presidente da Câmara de Alcobaça, Paulo Inácio, à agência Lusa.

De acordo com o autarca, as autoridades de saúde estão a articular-se para "serem testados todos os funcionários e utentes" do Lar de Nossa Senhora da Conceição e "estão a ser criadas zonas de separação para pessoas que apresentam sintomas".

Luis Santos, sócio do lar, confirmou à Lusa que "há outros utentes e funcionárias com sintomas", mas a administração "ainda não obteve das autoridades de saúde a garantia de que todos serão testados".

A administração afirmou ainda que "há outros utentes internados, com outras patologias", não mais nenhum caso confirmado de covid-19.

O lar de Nossa Senhora da Conceição, na freguesia de Turquel, acolhe idosos em alojamento permanente ou temporário, e conta ainda com centro de dia e serviços de recuperação.

Tem 36 idosos em permanência e 19 trabalhadores.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, segundo o balanço feito na segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6.408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

DA // ROC

Lusa/Fim