'Jackpot' de 100 milhões de euros do Euromilhões saiu a apostador em Portugal

O primeiro prémio do concurso 005/2020 do Euromilhões, no valor de cerca de 100 milhões de euros, saiu a um apostador em Portugal, informou hoje o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

