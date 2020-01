Isabel dos Santos vai sair da Efacec Power Solutions

A Efacec Power Solutions anunciou hoje que a empresária angolana Isabel dos Santos, envolvida no denominado processo 'Luanda Leaks', decidiu "sair da estrutura acionista" da empresa, "com efeitos definitivos", tendo os seus representantes renunciado aos cargos no grupo.

nacional

Lusa

nacional/isabel-dos-santos-vai-sair-da-efacec-power_5e2ae8b7f0a7d5128297d6a0