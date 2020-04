ICA apoia próximos filmes de António da Cunha Telles, Jeanne Waltz e Margarida Cardoso Os realizadores António da Cunha Telles, Jeanne Waltz e Margarida Cardoso vão receber um total de 1,8 milhões de euros de apoio financeiro para a produção de longas-metragens, revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). nacional Lusa nacional/ica-apoia-proximos-filmes-de-antonio-da-cunha_5e8b1b6d1a16c91991bff722





O montante faz parte do segundo concurso de apoio financeiro à produção de longas-metragens de ficção, referente ainda a 2019, e ao qual foram admitidas 22 candidaturas.

De acordo com decisão do júri, de 01 de abril, hoje divulgada, o apoio financeiro será repartido em partes iguais pelos projetos "Cherchez la femme", com realização de António da Cunha Telles, "O vento assobiando nas gruas", de Jeanne Waltz, e "Banzo", de Margarida Cardoso.

António da Cunha Telles, 85 anos, tem o nome ligado à produção dos primeiros filmes do Cinema Novo português, de, entre outros, Paulo Rocha e Fernando Lopes.

Enquanto realizador fez cerca de uma dezena de filmes, sendo o mais recente "Kiss me", de 2004.

Jeanne Waltz, realizadora suíça radicada em Portugal, autora de filmes como "Pas Douce" (2017) e "Daqui p'rá alegria", de 2007, adaptará o romance "O vento assobiando nas gruas", de Lídia Jorge.

Margarida Cardoso, que tem repartido o trabalho entre a ficção e o documentário, assinou, entre outros "A costa dos murmúrios" (2004), "Ivone Kane" (2014) e "Understory" (2019).

A este segundo concurso de apoio a longas-metragens de ficção foram admitidos projetos de, entre outros, Rodrigo Areias, Joaquim Leitão, Raquel Freire, Jorge Cramez, Rosa Coutinho Cabral e Inês Oliveira.

Dos 32 programas e subprogramas de apoio ao cinema e audiovisual de 2019, estão ainda por anunciar os resultados de cinco, nomeadamente o de apoio à produção de obras audiovisuais e multimédia em ficção e documentário, com um total de 2,4 milhões de euros.

Quanto ao plano de apoio financeiro de 2020, que abriu em fevereiro com uma dotação total de 22,3 milhões de euros, apenas foi concluído o apoio automático, com um montante de 735 mil euros a repartir por produtores que tenham obtido pelo menos 20 mil espectadores em filmes recentes.

Assim, serão apoiados a Leopardo Filmes, pelos resultados em "A Herdade", a Sky Dreams e a Santa Rita Filmes, por "Snu", A Lanterna de Pedra Filmes, por "Ladrões de tuta e meia", a produtora SLX Productions, por "Solum", a David & Golias, por "Variações", a Persona Non Grata, por "Pedro e Inês, e a produtora Até ao Fim do Mundo, pelo filme "Tony".

Mesmo em situação de estado de emergência, e com medidas de isolamento social, por causa da pandemia da doença covid-19, o ICA revelou que manterá todo o calendário de apoios financeiros e que as reuniões dos júris que decidem os apoios decorrerem em videoconferência.

