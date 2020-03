Hospital Santo António no Porto cria "circuito próprio" para casos suspeitos O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) coloca hoje em funcionamento um "circuito próprio e absolutamente independente do serviço de urgência" dedicado a casos suspeitos relacionados com o surto de Covid-19, indicou o diretor clínico daquele equipamento. nacional Lusa nacional/hospital-santo-antonio-no-porto-cria-circuito_5e6791d6b0d677194c9affd6





A porta de entrada deste circuito, que fica próxima da entrada da urgência geral do Hospital de Santo António, no Porto, dá acesso a um espaço onde foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma enfermaria.

"Este espaço surge no contexto de plano de contingência nacional à Covid-19 e pretende criar um circuito próprio e independente no CHUP para atendimento de cidadãos suspeitos referenciados pela linha de saúde SNS24", referiu o diretor clínico do CHUP, José Barros.

De acordo com o responsável, as pessoas que chegarão a este espaço "entrarão por um circuito absolutamente independente do serviço de urgência" e nesse espaço farão as colheitas para análise, podendo aguardar em espaços individuais.

"Sendo o resultado positivo, há um circuito próprio para serem dirigidos ao serviço de infecciologia onde ficarão internados. Os negativos voltarão à comunidade", descreveu José Barros.

