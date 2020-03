Hospital de São João "preparado" para casos de grávidas infetadas O Centro Hospitalar e Universitário São João (CHUSJ), no Porto, está "preparado" para casos de grávidas infetadas pelo novo coronavírus que causa a doença covid-19, a qual não coloca as gestantes em grupo de risco. nacional Lusa nacional/hospital-de-sao-joao-preparado-para-casos-de-_5e74cc2399a1bc198006c754





"As equipas estão preparadas quer as médicas, quer as de enfermagem, quer a de obstetrícia, quer as da neonatologia. Estabeleceram-se circuitos próprios para as grávidas Covid-19 positivas ou suspeitas e para as grávidas normais", disse hoje o neonatologista do Hospital de São João Henrique Soares.

O médico, que falava aos jornalistas esta manhã para fazer um balanço do estado de saúde da mãe infetada e do seu bebé que nasceu no Hospital São João na terça-feira de madrugada, sendo que a mulher foi confirmada positiva covid-19, mas os dois testes realizados ao bebé deram negativo, apontou que "a equipa [daquele hospital] estava preparada para receber o recém-nascido", tendo sido "cumprido o protocolo que estava estabelecido".

"E, ao que já se conseguiu perceber, existe um risco bastante diminuto de transmissão do vírus da grávida para o bebé. Estamos a falar de uma baixa probabilidade de infeção a este nível", referiu o médico.

Ao lado, também a médica obstetra Marina Moucho aproveitou para "tranquilizar as senhoras que estão grávidas neste momento".

"Esta doença, ao contrário de outro tipo de gripes, não parece - e digo não parece porque há muitos poucos casos - tornar as grávidas um grupo de risco como são por exemplo para a gripe A. Não parecem existir casos piores em grávidas", referiu Marina Moucho.

Já questionada sobre se existem grávidas infetadas ou suspeitas internadas no Hospital de São João a médica referiu apenas: "Sim, com sintomas leves".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 250 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 10.400 morreram.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 1.020, mais 235 do que na quinta-feira.

O número de mortos no país subiu para seis.

