Homem atropelado pelo Metro em Gaia com ferimentos graves - Bombeiros

Um homem com cerca de 80 anos foi hoje atropelado por uma composição do Metro do Porto junto à estação da Câmara de Gaia, tendo sido transportado em estado grave ao hospital daquela cidade, disse fonte dos bombeiros.

nacional

Lusa

