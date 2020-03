Governo proíbe eventos com mais de cem pessoas e consumo de álcool na rua

O Governo decidiu proibir o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a realização de eventos com mais de cem pessoas no âmbito das medidas de combate à pandemia Covid-19, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

