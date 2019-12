Governo considera que experiência de Paulo Soares "contribuirá decisivamente" para sucesso de missão O Governo considerou hoje que a "vasta experiência" do coronel da GNR Paulo Soares no domínio da segurança "contribuirá decisivamente para o sucesso da Missão" de Aconselhamento da União Europeia na República Centro-Africana (RCA), congratulando-se pela sua nomeação. nacional Lusa nacional/governo-considera-que-experiencia-de-paulo_5dfd1a330ec193799aea8b8f





"Portugal reitera o seu compromisso com a estabilização da situação securitária na RCA e com os esforços da comunidade internacional para assegurar a melhoria das condições de vida da sua população", lê-se num comunicado distribuído hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de congratulação com a escolha deste comandante da GNR para a missão, cujo lançamento deverá ocorrer no segundo trimestre de 2020.

Na terça-feira, o Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou a escolha do comandante da GNR Paulo António Pereira Soares, de 55 anos, para chefiar a missão Europeia de Gestão Civil de Crises na República Centro-Africana (EUAM-RCA).