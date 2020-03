Festival Internacional de Teatro do Alentejo "em cena" com 19 companhias O Festival Internacional de Teatro do Alentejo (FITA) deste ano vai estar "em cena" entre quinta-feira e dia 21 deste mês para apresentar em 12 concelhos alentejanos e Lisboa espetáculos de 19 companhias de 11 países. nacional Lusa nacional/festival-internacional-de-teatro-do-alentejo-_5e6797d6dcab6f199a2b8002





Durante 10 dias, o FITA, que tem "caráter ibero-americano" e é "o maior festival de teatro do sul de Portugal", vai "mostrar teatro" e "estimular, provocar e educar para as artes no Alentejo", uma região "carente de cultura e de atividades culturais", disse hoje à agência Lusa o diretor artístico do festival, António Revez.

"Não pretendemos que o FITA seja apenas uma mostra teatral, com objetivos meramente recreativos e comerciais. Queremos que seja um espaço de diálogo, de questionamento e impulsionador de colaborações artísticas entre os participantes", frisou.