Festival de dança Cumplicidades cancela programação O Festival Internacional de Dança Contemporânea de Lisboa - Cumplicidades, que começou no dia 03, cancelou a restante programação, que se estenderia até ao dia 21, por causa da doença Covid-19, foi hoje anunciado.





Segundo a organização, os espetáculos do festival foram cancelados na sequência do encerramento de atividades de alguns espaços associados, entre os quais o Teatro Municipal São Luiz e o Centro Cultural de Belém, e "devido ao cancelamento de voos provenientes de zonas de risco".

Da programação, o festival irá "apenas terminar os espetáculos já em curso": "I Could Write a Song", de Nuno Lucas, "Dançar em Tempo de Guerra", da Companhia Nacional de Bailado, e uma exposição na Casa da Cerca (Almada).

A terceira edição do Festival Cumplicidades começou com mais de 180 aulas gratuitas de dança, no âmbito do serviço educativo, e prosseguiu com vários espetáculos de dança de artistas portugueses e internacionais, com curadoria de André Guedes.

Esta semana, várias estruturas culturais decidiram cancelar programação e atividades para o público para conter a propagação da doença Covid-19.

Na quarta-feira, a Organização Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como pandemia.

A doença foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados.

