Federação europeia de râguebi suspende jogos por tempo indeterminado A federação europeia de râguebi, a Rugby Europe, suspendeu hoje todos os jogos e competições por tempo indefinido, devido à pandemia de covid-19, decisão que afeta o Espanha-Portugal, do 'Championship', e o Europeu sub-20, marcado para Coimbra. nacional Lusa nacional/federacao-europeia-de-raguebi-suspende-jogos-_5e7b9c3fb0d677194ca2c9ea





O jogo entre as principais seleções ibéricas, inicialmente agendado para 15 de março, em Madrid, assim como o Campeonato da Europa sub-20, que devia estar a decorrer até sábado, em Taveiro, já haviam sido adiados para data "a determinar", ficando agora suspensos por "tempo indefinido".

A Rugby Europe suspendeu inicialmente todos os jogos até dia 15 de abril, momento em que seria feita uma nova avaliação da evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus, mas antecipou a decisão ao constatar que seria "insuficiente para permitir a federações, atletas e árbitros prepararem-se em segurança para as competições internacionais".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 226.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos registados até terça-feira.

A Espanha é o segundo país com maior número de mortes, registando 3.434 entre 47.610 casos de infeção.

Em Portugal, há 43 mortes e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que regista 633 novos casos em relação a terça-feira. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

