"A FPV decidiu suspender, com efeitos imediatos, todas as Competições da I, II e III divisões, manter a suspensão de todas as provas nacionais dos escalões de formação e aperfeiçoamento, desde os Infantis até aos Juniores, inclusive", anunciou a instituição.

A Federação Portuguesa de Voleibol diz que continuará "atenta às orientações e informações veiculadas pela Direção-Geral da Saúde, podendo a qualquer momento [...] modificar as medidas agora tomadas, conforme se revele apropriado".

O organismo diz que tomou a decisão tendo em conta a evolução da situação epidemiológica do Covid-19, a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), as recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e das entidades de saúde pública locais.

A pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

