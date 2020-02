Exportações de Portugal para Angola caem 18% em 2019 para 1,2 mil milhões As vendas de bens e serviços de Portugal a Angola caíram 18,1% no ano passado, para 1,2 mil milhões de euros, enquanto as importações aumentaram 15,8%, ultrapassando os mil milhões de euros, segundo dados do INE. nacional Lusa nacional/exportacoes-de-portugal-para-angola-caem-18_5e4291d4ecd6251278716cf0





De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística português (INE), as vendas de Portugal a Angola baixaram de 1,5 mil milhões de euros, em 2018, para 1,2 mil milhões de euros no ano passado.

Em sentido inverso, as compras de Portugal a Angola aumentaram de 928 milhões de euros para mais de mil milhões de euros, o que revela uma subida de 15,8%.