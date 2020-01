Etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving regressa em 6 de setembro ao ilhéu de Vila Franca A etapa açoriana do Red Bull Cliff Diving World Series vai regressar a Vila Franca do Campo, em São Miguel, no dia 6 de setembro, na prova que é considerada o "maior clássico da competição", segundo a organização. nacional Lusa nacional/etapa-acoriana-do-red-bull-cliff-diving_5e1dbf0fd1023a1c08d2eb35





"Os Açores continuam em destaque, assumindo uma vez mais o papel do maior clássico da competição. A etapa que propõe o inigualável regresso às origens nas paisagens únicas do ilhéu de Vila Franca do Campo, ao largo da ilha de São Miguel, decorre no dia 6 de setembro, naquela que será a nona visita consecutiva à região", assinala a organização em comunicado.

O ilhéu de Vila Franca de Campo situa-se a cerca de um quilómetro da costa da maior ilha do arquipélago e está classificado como reserva natural.

Com um total de oito etapas, o circuito mundial de Cliff Diving arranca em maio em Bali, na Indonésia e termina em novembro, em Sidney, na Austrália.

Nesta décima segunda temporada do Red Bull Cliff Diving World Series, a organização destaca a "igualdade" como "ponto diferenciador", uma vez que nesta edição será a primeira vez que existirá o mesmo número de atletas masculinos e femininos.

No total, 24 atletas de 18 nacionalidades irão lutar pelos títulos de Gary Hunt (Reino Unido) e Rhiannan Iffland (Austrália), através de saltos para a água de alturas de 27 e 21 metros, masculinos e femininos, respetivamente.

Quer Gary Hunt, quer Rhiannan Iffland foram os vencedores da etapa açoriana do Cliff Diving nos Açores, em 2019.

A estreia dos Açores no circuito do Red Bull Cliff Diving ocorreu em 2011, com a vitória do russo Artem Shilchenko.

