O festival chama-se Corona Short Film Festival e, até ao dia 25, aceita a submissão de curtas-metragens com o máximo de cinco minutos de duração, feitas por realizadores ou apenas "entusiastas de cinema" que estejam a cumprir o confinamento social exigido em vários países para conter a pandemia daquela doença.

Na página oficial, em coronashortfilmfestival.com, o evento competitivo é apresentado como "o primeiro, e espera-se último, festival internacional pandémico de curta-metragem", um desafio à criatividade para a criação de obras cinematográficas que sejam uma reação à situação causada pelo novo coronavírus.

A organização só aceita filmes que sejam feitos em isolamento, inéditos, sem terem tido qualquer exibição em redes sociais ou outras plataformas.

Segundo a organização, os filmes selecionados serão exibidos em 'streaming' a partir de maio, de forma gratuita, e haverá prémios monetários, entre 1.500 euros e 500 euros, a atribuir por um júri e pelo público em votação online.

Os filmes premiados terão futura distribuição e vendas internacionais, numa parceria da organização com o festival Interfilm Berlin.

Apesar de sublinhar que o festival não tem fins lucrativos, a organização do Corona Short Film Festival sugere donativos dos participantes para a organização Médicos Sem Fronteiras.

