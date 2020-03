Escola de Felgueiras, ICBAS e Faculdade de Farmácia do Porto encerradas Uma escola de Idães, em Felgueiras, o ICBAS, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho foram encerrados devido ao surto de Covid-19, anunciou hoje o Governo. nacional Lusa nacional/escola-de-felgueiras-icbas-e-faculdade-de_5e64122d07faa719515b29c4





"Identificámos que casos recentemente confirmados como Covid-19 estiveram em instituições de ensino, elevando o risco de transmissão nessas instituições", disse a ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa conjunta com a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

"Assim, a autoridade nacional e as autoridades regionais de saúde recomendaram tecnicamente o encerramento da Escola Básica e Secundária de Idães em Felgueiras, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, do ICBAS [Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, também da Universidade do Porto], e do edifício onde funciona o curso de História da Universidade do Minho", precisou Marta Temido.

A ministra acrescentou que as autoridades de saúde estão neste momento a avaliar "se outras medidas serão necessárias".

Estas medidas foram anunciadas depois de ter sido divulgado a confirmação de 21 casos de infeção com o novo coronavírus em Portugal.

