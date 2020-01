Encontrada mulher morta em Fafe com indícios de violência

Uma mulher aparentando cerca de 70 anos foi hoje encontrada morta no interior de uma habitação em Arões, no concelho de Fafe, com indícios de ter sido vítima de violência, segundo a GNR.

