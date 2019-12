Embalagens de uso único para refeições vão ser tributadas

O Governo vai tributar no próximo ano as embalagens de uso único para refeições, como as de entrega a domicílio, de acordo com a versão preliminar da proposta de Orçamento de Estado.

