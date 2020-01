Embaixador de Cabo Verde acredita no empenho das autoridades portuguesas no caso de Giovani O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, afirmou hoje que acredita que as autoridades portuguesas "de facto estão empenhadas em esclarecer o mais rapidamente possível" a morte do jovem cabo-verdiano que estudava em Bragança. nacional Lusa nacional/embaixador-de-cabo-verde-acredita-no-empenho-_5e205160281deb1beb166676





O embaixador esteve hoje na cidade transmontana para contactos com a PSP, a direção do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), representantes da comunidade estudantil cabo-verdiana naquela instituição de ensino superior e com outros jovens do grupo da vítima, que dizem ter sido agredidos na madrugada de 21 de dezembro.

O jovem Giovani Rodrigues, de 21 anos, foi o único que morreu do grupo de quatro cabo-verdianos que se queixa de ter sido agredido por outro grupo de jovens de Bragança. Giovani foi hospitalizado com um traumatismo na cabeça e acabou por morrer em 31 de dezembro.