Embaixada de Cabo Verde quer clarificação "cabal" da morte de estudante em Bragança O embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Monteiro, pediu hoje a clarificação "cabal" das circunstâncias da morte de um estudante cabo-verdiano após ferimentos graves sofridos numa agressão em Bragança, em 21 de dezembro.





Em comunicado, a Embaixada de Cabo de Verde em Portugal refere que Eurico Monteiro está a "acompanhar de perto as investigações e os seus desenvolvimentos", com vista a "clarificar-se de forma cabal as circunstâncias da morte e determinar-se as eventuais responsabilidades".

No dia 21 de dezembro passado, o estudante cabo-verdiano do Instituto Politécnico de Bragança (IPB) Luís Giovani dos Santos Rodrigues terá sido agredido em Bragança.