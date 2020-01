Eleições para escolher novo líder vão ter segunda volta, Rio com 49,4%

As eleições diretas para escolher o líder do PSD vão ter uma segunda volta no próximo sábado, com Rui Rio a conseguir 49,4% dos votos, disseram à Lusa fontes da candidatura de Rio e de Luís Montenegro.

