Efemérides Lusa - 23 de março Principais acontecimentos registados no dia 23 de março, Dia Mundial da Meteorologia e Dia Mundial da Optometria:





1842 - Morre, em Paris, o escritor Henri Beyle, Stendhal, autor de "Vermelho e o Negro", "A Cartuxa de Parma", precursor do realismo e inspirador do "nouveau roman" do século XX.

1853 - O Governo português impõe o Fomento Florestal, com a distribuição gratuita de sementes.