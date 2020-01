Efemérides Lusa - 02 de fevereiro Principais acontecimentos registados no dia 02 de fevereiro, Dia Mundial das Zonas Húmidas e Dia Nacional do Vigilante da Natureza: nacional Lusa nacional/efemerides-lusa-02-de-fevereiro_5e33701dc935e5129398a5a9





1153 - Doação do Couto de Alcobaça aos monges cistercienses. No mesmo ano começa a construção do Mosteiro.

1387 - D. João I casa-se com D. Filipa de Lencastre.