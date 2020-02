Distrito do Porto com 42.253 residentes estrangeiros em 2019, metade brasileiros O distrito do Porto contabilizou 42.253 cidadãos estrangeiros residentes em 2019 e quase metade (47%) é de nacionalidade brasileira, indicam dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteira (SEF). nacional Lusa nacional/distrito-do-porto-com-42-253-residentes_5e356a045002c3127d3c049a





Dados provisórios do SEF sobre a população estrangeira residente no distrito do Porto indicam que em 2019 estavam registados 42.253 estrangeiros residentes, dos quais 19.703 brasileiros.

A uma grande distância (6%) surge a chinesa, com 2.541 cidadãos, seguida da italiana (2.383), angolana(1.670) e ucraniana (1.669).