Distribuidores podem exibir cinema português em plataformas e TV por subscrição

Os distribuidores que recebem apoio financeiro do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) poderão exibir filmes nacionais em plataformas pagas e nos canais televisivos por subscrição enquanto as salas de cinema estiverem fechadas.

