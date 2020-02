Detenções por violência doméstica aumentaram 17,5% em 2019, totalizando 944

As detenções por violência doméstica aumentaram 17,5% no ano passado em relação a 2018, totalizando 944, e as denúncias apresentadas às forças de segurança subiram 11,5%, anunciou hoje o ministro da Administração Interna.

Lusa

