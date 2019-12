Curador Miguel Amado vai dirigir o Sirius Arts Centre na Irlanda O curador português Miguel Amado assumirá o cargo de diretor artístico do Sirius Arts Centre, em Cork, na Irlanda, a 27 de janeiro, revelou hoje o próprio à agência Lusa. nacional Lusa nacional/curador-miguel-amado-vai-dirigir-o-sirius_5dfcbac34e76e5796b22af34





Miguel Amado, que dirigia desde 2018 o centro irlandês de gravura Cork Printmakers, sucederá no cargo a Miranda Driscoll.

Afirmando-se partidário da "função social da arte e das suas instituições", Miguel Amado assumirá a direção artística de um centro cultural que se centra "nas artes visuais, música, performance e filme, bem como em projetos participativos e educativos".

Nascido em Coimbra em 1973, Miguel Amado tem formação em Sociologia e em curadoria de arte contemporânea.

Miguel Amado foi curador sénior no museu britânico Middlesbrough Institute of Modern Art, passou pelo departamento de curadoria da Tate St. Ives, um dos quatro museus da Tate Gallery, e colaborou com instituições como o Rhizome no New Museum, a Art in General, o Museu Coleção Berardo e o Centro de Artes Visuais de Coimbra.

Em 2013 foi comissário do Pavilhão de Portugal na Bienal de Veneza, que levou o projeto da artista Joana Vasconcelos, intitulado "Trafaria Praia".

É colaborador regular da revista Artforum e foi editor da revista W.

