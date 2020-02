Cultura Notícias breves de Cultura: nacional Lusa nacional/cultura_5e46664084a13912995a2f68





Banda do filme "Variações" atua em 11 de junho no Tivoli

A banda do filme "Variações", de João Maia, sobre a vida do músico António Variações, atua em 11 de junho no Teatro Tivoli, em Lisboa, foi hoje anunciado.