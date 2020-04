CSM garante que Tribunais de Execução de Penas estão preparados

O presidente do Conselho Superior da Magistratura (CSM) garantiu hoje que os Tribunais de Execução de Penas (TEP) estarão "apetrechados e preparados" para executar o regime excecional aprovado para as prisões no quadro da pandemia de covid-19.

Lusa

