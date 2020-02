CPLP debate possibilidade de observadores serem parceiros e confinanciarem projetos A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa vai debater na quinta-feira uma proposta para que os países observadores sejam seus parceiros na concretização de programas, projetos e ações, disse hoje à Lusa o secretário-executivo da organização. nacional Lusa nacional/cplp-debate-possibilidade-de-observadores_5e3acb7840d8a912bc5ef01b





"Neste momento, para se ser candidato a observador associado da CPLP tem de se apresentar um plano de ação e um plano de atividades", referiu o embaixador Francisco Ribeiro Telles, em declarações à Lusa, explicando que o objetivo "agora é inovar e concentrar tudo num único plano, que é um plano de parceria".

A ideia é que, no futuro, o processo de candidatura a observador associado implique, pela parte do estado interessado, "a apresentação de um plano de parceria no âmbito dos objetivos gerais da CPLP, que são a concertação política e diplomática em matéria de relações internacionais, a cooperação em todos os domínios e a difusão e promoção da língua portuguesa", reforçou.