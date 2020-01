Costureiras voluntárias preparam 1.500 vestidos e calções para doar a Cabo Verde Um grupo de costureiras voluntárias de Santa Maria da Feira está a preparar com materiais doados 1.500 vestidos e calções de criança, propondo-se até fevereiro fazer a oferta dessas peças a povoações carenciadas de Cabo Verde. nacional Lusa nacional/costureiras-voluntarias-preparam-1-500_5e2ab70d979f2f128dda8170





A iniciativas das artesãs desse concelho do distrito de Aveiro integra o projeto internacional "Dress a Girl Around the World - Veste uma Menina à volta do Mundo", que em Portugal também cria vestuário para rapazes, conta com 60 grupos dispersos por todo o país e tem em na Feira a sua maior comunidade, com cerca de 200 voluntários dos 7 aos 84 anos.

A coordenadora local do projeto é Virgínia Familiar, que explica que a missão da equipa - constituída na sua maioria por costureiras, mas também por eletricistas, afinadores de máquinas e outros técnicos - é garantir uma peça de roupa nova a crianças de países em desenvolvimento que "muito provavelmente" nunca tiveram vestuário a estrear.