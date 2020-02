Costa manifesta a Marega total solidariedade e salienta que atos racistas são crime

O primeiro-ministro manifestou hoje "total solidariedade" com o "grande cidadão" e jogador do FC Porto Marega, que no domingo foi vítima de insultos racistas, e salientou que todos os atos de racismo são crime e intoleráveis.

