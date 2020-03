Competições organizadas pela FPF suspensas a partir de sexta-feira As competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) vão ficar suspensas a partir de sexta-feira, devido à pandemia de Covid-19, anunciou hoje o organismo. nacional Lusa nacional/competicoes-organizadas-pela-fpf-suspensas-a-_5e6a52e499a1bc198002b7e7





"Face à limitação crescente de acesso a instalações desportivas e à necessidade de toda a população seguir medidas eficazes de higiene e etiqueta respiratória foi decidido suspender as competições nacionais de futebol e futsal organizadas pela FPF. A medida é aplicada a partir de 13 de março e vigora por tempo indeterminado", anunciou o organismo.

A decisão de suspender o Campeonato de Portugal (terceiro escalão) e as competições de futsal, casos do campeonato e da Taça, que iam ser sem público, decorreu de uma reunião tida hoje pelo grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

Durante o dia de hoje decorrem os jogos dos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, em Matosinhos, num programa em que se destaca o dérbi entre Benfica e Sporting, às 21:30, que, à semelhança de todos os outros embates, vai ser disputado à porta fechada.

"A situação provocada pelo covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas", foi ainda anunciado.

Este grupo de emergência para monitorizar o impacto do Covid-19 nas competições futebolísticas integra, além do presidente federativo, os líderes da Liga de clubes, da comissão delegadas das associações distritais e regionais e dos representantes de jogadores, treinadores, árbitros e médicos.

Na terça-feira, o grupo de emergência criado pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, tinha determinado que os jogos das competições nacionais fossem disputados à porta fechada.

A ronda 25 da I Liga estava marcada para o próximo fim de semana, com o líder FC Porto a visitar o Famalicão, no domingo, um dia depois de o Benfica receber o Tondela e de o Sporting jogar no terreno do Vitória de Guimarães.

