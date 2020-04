Circulação na Linha do Minho suspensa na zona de Barcelos devido a descarrilamento

A circulação na Linha do Minho entre Nine e Barcelos está suspensa desde as 16:30, devido ao descarrilamento de um bogie de vagão vazio de um comboio de mercadorias, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

nacional

Lusa

nacional/circulacao-na-linha-do-minho-suspensa-na-zona_5e86212c07faa7195168101b