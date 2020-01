Cinco feridos graves em acidente no IP2 em Nisa, Portalegre

Cinco pessoas ficaram hoje feridas com gravidade após uma colisão frontal entre duas viaturas no IP2, na zona do Fratelo, concelho de Nisa, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

