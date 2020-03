Centro de Saúde alarga atendimento após encerramento da urgência em Peniche Peniche, Leiria, 28 mar 2020 (Lusa)- O Centro de Saúde de Peniche alargou o atendimento das 08:00 às 20:00, depois de a urgência básica da cidade ter sido encerrada por ter a equipa em quarentena devido à covid-19, anunciou o Centro Hospitalar do Oeste (CHO). nacional Lusa nacional/centro-de-saude-alarga-atendimento-apos_5e7f7821225959196109b3aa





Elsa Baião, presidente do conselho de administração do CHO, disse à agência Lusa que o Centro de Saúde de Peniche, no distrito de Leiria passou, a partir de hoje, a funcionar entre as 08:00 e as 20:00, todos os dias.

O seu horário foi assim alargado para garantir o atendimento à população, sendo que os casos mais urgentes são assistidos na urgência de Caldas da Rainha.

A responsável explicou, contudo, que os utentes que necessitem do atendimento para qualquer problema de saúde deverão sempre telefonar primeiro para a linha 808 24 24 24, antes de se deslocarem ao centro de saúde.

Na sexta-feira à noite, as autoridades locais de saúde pública determinaram o encerramento da urgência básica do hospital de Peniche, em virtude de toda a equipa estar em quarentena devido à pandemia.

A administradora explicou que "um doente que, no domingo passado, foi sujeito ao teste à Covid-19 no Hospital de Santa Maria e deu negativo, foi transferido para Peniche, onde voltou a ser submetido ao teste e acusou positivo, tendo sido transferido para Caldas da Rainha, onde se encontra internado".

O doente esteve em contacto com a equipa da urgência básica de Peniche, tendo um enfermeiro ficado infetado, acrescentou.

Nesse sentido, os 32 profissionais da urgência - 19 enfermeiros, três médicos e 10 auxiliares - estão em quarentena, no âmbito da Covid-19.

"Uns tiveram contacto com o doente e outros com o enfermeiro", explicou Elsa Baião.

O encerramento vigorará até que seja colocada no serviço uma nova equipa de profissionais.

Num comunicado hoje divulgado, o PCP local "expressou preocupação com o encerramento da urgência" e defendeu a sua "reabertura com a deslocação de profissionais de outros hospitais, mesmo fora do CHO", condições de proteção e segurança sanitária nas instalações do hospital e o reforço de meios de socorro e no centro de saúde.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Comunidade Intermunicipal do Oeste, onde Peniche se integra, este concelho registava dois casos confirmados de Covid-19.

Além do Hospital de Peniche, o Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha e Torres Vedras e detém uma área de influência constituída, a par destes três concelhos, pelas populações de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e de parte dos municípios de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estevão das Galés e Venda do Pinheiro).

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 28.000.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 100 mortes, mais 24 do que na véspera (+31,5%), e registaram-se 5.170 casos de infeções confirmadas, mais 902 casos em relação a sexta-feira (+21,1%).

FCC // HB

Lusa/Fim